5 Falkland Adaları poundundan Brezilya realine
Reel döviz kuru ile FKP → BRL çevirin
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FKP → BRL çevrim grafiği
1 FKP = 7,31506 BRL
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|1 FKP → BRL
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|7,6035
|7,6035
|Düşük
|7,3139
|7,0232
|Ortalama
|7,4176
|7,3367
|Değişim
|-1.55%
|4.16%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 FKP → BRL istatistikleri
FKP → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,6035, en düşük 7,3139 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,4176 oldu. FKP → BRL kurundaki değişiklik -1.55 değerindeydi.
FKP → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,6035, en düşük 7,0232 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,3367 oldu. FKP → BRL kurundaki değişiklik 4.16 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Falkland Adaları poundundan Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FKP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FKP → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Brezilya Reali
|1 FKP
|7,31506 BRL
|5 FKP
|36,57530 BRL
|10 FKP
|73,15060 BRL
|20 FKP
|146,30120 BRL
|50 FKP
|365,75300 BRL
|100 FKP
|731,50600 BRL
|250 FKP
|1.828,76500 BRL
|500 FKP
|3.657,53000 BRL
|1000 FKP
|7.315,06000 BRL
|2000 FKP
|14.630,12000 BRL
|5000 FKP
|36.575,30000 BRL
|10000 FKP
|73.150,60000 BRL