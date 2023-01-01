دولار فيجي إلى كونا كرواتية

تحويل FJD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٣٬١٠٢٫٤٢ hrk

1.00000 FJD = 3.10242 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:51 UTC
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FJD إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.0649588.42921.438211.662430.964918.2006
1GBP1.1548711.23102.1341.661121.920071.1143321.0214
1USD0.939050.813008183.0361.35051.561040.90617.0906
1INR0.01130850.009791030.01204310.0162640.01879950.01091090.205822

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Croatian Kuna
1 FJD3.10242 HRK
5 FJD15.51210 HRK
10 FJD31.02420 HRK
20 FJD62.04840 HRK
50 FJD155.12100 HRK
100 FJD310.24200 HRK
250 FJD775.60500 HRK
500 FJD1551.21000 HRK
1000 FJD3102.42000 HRK
2000 FJD6204.84000 HRK
5000 FJD15512.10000 HRK
10000 FJD31024.20000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار فيجي
1 HRK0.32233 FJD
5 HRK1.61164 FJD
10 HRK3.22329 FJD
20 HRK6.44658 FJD
50 HRK16.11645 FJD
100 HRK32.23290 FJD
250 HRK80.58225 FJD
500 HRK161.16450 FJD
1000 HRK322.32900 FJD
2000 HRK644.65800 FJD
5000 HRK1611.64500 FJD
10000 HRK3223.29000 FJD