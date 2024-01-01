Фиджийские доллары в хорватские куны

Сконвертируйте FJD в HRK по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = kn3,136 HRK

Среднерыночный курс в 16:49
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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График изменения обменного курса FJD к HRK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HRK
1 FJD в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,14563,2102
Низкий3,08033,0803
В среднем3,11363,1421
Изменение0.25%1.42%
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Соотношение 1 FJD к HRK

За последние 30 дней максимальный курс FJD к HRK составил 3,1456, а минимальный — 3,0803. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,1136. Изменение курса FJD к HRK в процентном соотношении составило 0.25.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к HRK составил 3,2102, а минимальный — 3,0803. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,1421. Изменение курса FJD к HRK в процентном соотношении составило 1.42.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Хорватская куна
1 FJD3,13576 HRK
5 FJD15,67880 HRK
10 FJD31,35760 HRK
20 FJD62,71520 HRK
50 FJD156,78800 HRK
100 FJD313,57600 HRK
250 FJD783,94000 HRK
500 FJD1 567,88000 HRK
1000 FJD3 135,76000 HRK
2000 FJD6 271,52000 HRK
5000 FJD15 678,80000 HRK
10000 FJD31 357,60000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Фиджийский доллар
1 HRK0,31890 FJD
5 HRK1,59451 FJD
10 HRK3,18902 FJD
20 HRK6,37804 FJD
50 HRK15,94510 FJD
100 HRK31,89020 FJD
250 HRK79,72550 FJD
500 HRK159,45100 FJD
1000 HRK318,90200 FJD
2000 HRK637,80400 FJD
5000 HRK1 594,51000 FJD
10000 HRK3 189,02000 FJD