Fiji dolarından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile FJD → HRK çevirin

1.000 fjd
3.083,46 hrk

1.00000 FJD = 3.08346 HRK

02:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853921.0729589.08381.453261.654770.9500418.3441
1 GBP1.1710711.25645104.3191.70181.937771.1125621.4814
1 USD0.932050.795893183.0271.354451.542260.8854517.0969
1 INR0.01122540.009585960.012044310.01631340.01857540.01066460.20592

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Fiji dolarından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Fiji Doları / Hırvat Kunası
1 FJD3.08346 HRK
5 FJD15.41730 HRK
10 FJD30.83460 HRK
20 FJD61.66920 HRK
50 FJD154.17300 HRK
100 FJD308.34600 HRK
250 FJD770.86500 HRK
500 FJD1541.73000 HRK
1000 FJD3083.46000 HRK
2000 FJD6166.92000 HRK
5000 FJD15417.30000 HRK
10000 FJD30834.60000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Fiji Doları
1 HRK0.32431 FJD
5 HRK1.62156 FJD
10 HRK3.24311 FJD
20 HRK6.48622 FJD
50 HRK16.21555 FJD
100 HRK32.43110 FJD
250 HRK81.07775 FJD
500 HRK162.15550 FJD
1000 HRK324.31100 FJD
2000 HRK648.62200 FJD
5000 HRK1621.55500 FJD
10000 HRK3243.11000 FJD