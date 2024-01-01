1 Fiji dolarından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile FJD → HRK çevirin

1.000FJ$ FJD = 3.081kn HRK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → HRK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HRK
1 FJD → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.14563.2102
Düşük3.06103.0610
Ortalama3.10193.1397
Değişim-2.04%-1.77%
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1 FJD → HRK istatistikleri

FJD → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.1456, en düşük 3.0610 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.1019 oldu. FJD → HRK kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

FJD → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.2102, en düşük 3.0610 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.1397 oldu. FJD → HRK kurundaki değişiklik -1.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - HRK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118.18981.547150.948851.3422584.43220.7923931.409
1 ZAR0.054975910.08505590.05216420.07379144.641730.04356250.077461
1 AUD0.6463511.75710.6132930.86756354.57280.5121630.910707
1 EUR1.053919.17021.6305411.414688.98310.8351151.48495

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

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FJD → CAD

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Çevrim kurları Fiji Doları / Hırvat Kunası
1 FJD3.08135 HRK
5 FJD15.40675 HRK
10 FJD30.81350 HRK
20 FJD61.62700 HRK
50 FJD154.06750 HRK
100 FJD308.13500 HRK
250 FJD770.33750 HRK
500 FJD1540.67500 HRK
1000 FJD3081.35000 HRK
2000 FJD6162.70000 HRK
5000 FJD15406.75000 HRK
10000 FJD30813.50000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Fiji Doları
1 HRK0.32453 FJD
5 HRK1.62267 FJD
10 HRK3.24533 FJD
20 HRK6.49066 FJD
50 HRK16.22665 FJD
100 HRK32.45330 FJD
250 HRK81.13325 FJD
500 HRK162.26650 FJD
1000 HRK324.53300 FJD
2000 HRK649.06600 FJD
5000 HRK1622.66500 FJD
10000 HRK3245.33000 FJD