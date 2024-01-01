20 كونا كرواتية إلى دولار فيجي

تحويل HRK إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

20 hrk
6.43 fjd

1.00000 HRK = 0.32157 FJD

Mid-market exchange rate at 06:03
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548351.084489.88271.465891.655570.95429518.5439
1 GBP1.1698211.26855105.1461.714831.936721.1163521.693
1 USD0.922150.788302182.8871.35181.526720.8800517.1006
1 INR0.01112560.009510560.012064610.0163090.01841930.01061750.206312

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار فيجي
1 HRK0.32157 FJD
5 HRK1.60783 FJD
10 HRK3.21566 FJD
20 HRK6.43132 FJD
50 HRK16.07830 FJD
100 HRK32.15660 FJD
250 HRK80.39150 FJD
500 HRK160.78300 FJD
1000 HRK321.56600 FJD
2000 HRK643.13200 FJD
5000 HRK1607.83000 FJD
10000 HRK3215.66000 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Croatian Kuna
1 FJD3.10978 HRK
5 FJD15.54890 HRK
10 FJD31.09780 HRK
20 FJD62.19560 HRK
50 FJD155.48900 HRK
100 FJD310.97800 HRK
250 FJD777.44500 HRK
500 FJD1554.89000 HRK
1000 FJD3109.78000 HRK
2000 FJD6219.56000 HRK
5000 FJD15548.90000 HRK
10000 FJD31097.80000 HRK