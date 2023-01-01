بير إثيوبي إلى فرنك سويسري

تحويل ETB إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٢٬٠٢٨ xpf

1.00000 ETB = 2.02770 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:44 UTC
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ETB إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065488.44661.438721.662610.964918.2074
1GBP1.1547311.23025102.1321.661331.919871.114221.0246
1USD0.93860.812843183.01731.35041.560550.905617.0897
1INR0.01130630.009791250.012045710.01626650.01879790.01090860.205857

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / فرنك الـ CFP
1 ETB2.02770 XPF
5 ETB10.13850 XPF
10 ETB20.27700 XPF
20 ETB40.55400 XPF
50 ETB101.38500 XPF
100 ETB202.77000 XPF
250 ETB506.92500 XPF
500 ETB1013.85000 XPF
1000 ETB2027.70000 XPF
2000 ETB4055.40000 XPF
5000 ETB10138.50000 XPF
10000 ETB20277.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / البر الإثيوبي
1 XPF0.49317 ETB
5 XPF2.46585 ETB
10 XPF4.93170 ETB
20 XPF9.86340 ETB
50 XPF24.65850 ETB
100 XPF49.31700 ETB
250 XPF123.29250 ETB
500 XPF246.58500 ETB
1000 XPF493.17000 ETB
2000 XPF986.34000 ETB
5000 XPF2465.85000 ETB
10000 XPF4931.70000 ETB