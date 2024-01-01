Etiyopya birrinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile ETB → XPF çevirin

1.000 etb
1.968 xpf

1.00000 ETB = 1.96799 XPF

02:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539251.072889.08481.453381.655430.9518.3429
1 GBP1.1710611.2563104.3231.701971.938581.1125121.4805
1 USD0.932150.795988183.03951.354751.543090.8855517.0982
1 INR0.01122530.009585660.012042510.01631450.01858260.01066420.205904

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Etiyopya birrinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / CFP Frangı
1 ETB1.96799 XPF
5 ETB9.83995 XPF
10 ETB19.67990 XPF
20 ETB39.35980 XPF
50 ETB98.39950 XPF
100 ETB196.79900 XPF
250 ETB491.99750 XPF
500 ETB983.99500 XPF
1000 ETB1967.99000 XPF
2000 ETB3935.98000 XPF
5000 ETB9839.95000 XPF
10000 ETB19679.90000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Etiyopya Birri
1 XPF0.50813 ETB
5 XPF2.54066 ETB
10 XPF5.08132 ETB
20 XPF10.16264 ETB
50 XPF25.40660 ETB
100 XPF50.81320 ETB
250 XPF127.03300 ETB
500 XPF254.06600 ETB
1000 XPF508.13200 ETB
2000 XPF1016.26400 ETB
5000 XPF2540.66000 ETB
10000 XPF5081.32000 ETB