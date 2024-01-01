bin Etiyopya birrinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile ETB → XPF çevirin

1,000Br ETB = 0,9269₣ XPF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XPF
1 ETB → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,94141,0081
Düşük0,90300,8987
Ortalama0,91690,9324
Değişim0.14%-6.17%
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1 ETB → XPF istatistikleri

ETB → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9414, en düşük 0,9030 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9169 oldu. ETB → XPF kurundaki değişiklik 0.14 değerindeydi.

ETB → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0081, en düşük 0,8987 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9324 oldu. ETB → XPF kurundaki değişiklik -6.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / CFP Frangı
1 ETB0,92687 XPF
5 ETB4,63436 XPF
10 ETB9,26872 XPF
20 ETB18,53744 XPF
50 ETB46,34360 XPF
100 ETB92,68720 XPF
250 ETB231,71800 XPF
500 ETB463,43600 XPF
1000 ETB926,87200 XPF
2000 ETB1.853,74400 XPF
5000 ETB4.634,36000 XPF
10000 ETB9.268,72000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Etiyopya Birri
1 XPF1,07890 ETB
5 XPF5,39450 ETB
10 XPF10,78900 ETB
20 XPF21,57800 ETB
50 XPF53,94500 ETB
100 XPF107,89000 ETB
250 XPF269,72500 ETB
500 XPF539,45000 ETB
1000 XPF1.078,90000 ETB
2000 XPF2.157,80000 ETB
5000 XPF5.394,50000 ETB
10000 XPF10.789,00000 ETB