250 İsviçre frangından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile XPF → ETB çevirin

250 xpf
180,24 etb

1,000₣ XPF = 0,7209Br ETB

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → ETB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,72090,7209
Düşük0,51880,5122
Ortalama0,54130,5260
Değişim38.97%40.74%
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1 XPF → ETB istatistikleri

XPF → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7209, en düşük 0,5188 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5413 oldu. XPF → ETB kurundaki değişiklik 38.97 değerindeydi.

XPF → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7209, en düşük 0,5122 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5260 oldu. XPF → ETB kurundaki değişiklik 40.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

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XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Etiyopya Birri
1 XPF0,72095 ETB
5 XPF3,60473 ETB
10 XPF7,20946 ETB
20 XPF14,41892 ETB
50 XPF36,04730 ETB
100 XPF72,09460 ETB
250 XPF180,23650 ETB
500 XPF360,47300 ETB
1000 XPF720,94600 ETB
2000 XPF1.441,89200 ETB
5000 XPF3.604,73000 ETB
10000 XPF7.209,46000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / CFP Frangı
1 ETB1,38707 XPF
5 ETB6,93535 XPF
10 ETB13,87070 XPF
20 ETB27,74140 XPF
50 ETB69,35350 XPF
100 ETB138,70700 XPF
250 ETB346,76750 XPF
500 ETB693,53500 XPF
1000 ETB1.387,07000 XPF
2000 ETB2.774,14000 XPF
5000 ETB6.935,35000 XPF
10000 ETB13.870,70000 XPF