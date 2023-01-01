بير إثيوبي إلى كرونة آيسلندية

تحويل ETB إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٢٬٤٦٩٫٣٥ isk

1.00000 ETB = 2.46935 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:37 UTC
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ETB إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065488.45591.438931.663520.964618.2086
1GBP1.15411.2295102.081.660561.919741.1131521.0133
1USD0.93860.813339183.0261.35061.56140.905417.0909
1INR0.01130510.009796190.012044410.01626720.01880620.0109050.20585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Icelandic Króna
1 ETB2.46935 ISK
5 ETB12.34675 ISK
10 ETB24.69350 ISK
20 ETB49.38700 ISK
50 ETB123.46750 ISK
100 ETB246.93500 ISK
250 ETB617.33750 ISK
500 ETB1234.67500 ISK
1000 ETB2469.35000 ISK
2000 ETB4938.70000 ISK
5000 ETB12346.75000 ISK
10000 ETB24693.50000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / البر الإثيوبي
1 ISK0.40497 ETB
5 ISK2.02482 ETB
10 ISK4.04965 ETB
20 ISK8.09930 ETB
50 ISK20.24825 ETB
100 ISK40.49650 ETB
250 ISK101.24125 ETB
500 ISK202.48250 ETB
1000 ISK404.96500 ETB
2000 ISK809.93000 ETB
5000 ISK2024.82500 ETB
10000 ISK4049.65000 ETB