بير إثيوبي إلى فرنك سويسري

تحويل ETB إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
١٦٫٣٦ chf

1.00000 ETB = 0.01636 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:34 UTC
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ETB إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065988.49561.439391.664170.9643518.2114
1GBP1.1534711.2294102.071.660181.919441.1123521.0049
1USD0.93820.813405183.02431.35041.561280.904717.0855
1INR0.01130.009797190.012044710.01626510.01880510.01089680.205789

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / الفرنك السويسري
1 ETB0.01636 CHF
5 ETB0.08179 CHF
10 ETB0.16359 CHF
20 ETB0.32717 CHF
50 ETB0.81793 CHF
100 ETB1.63586 CHF
250 ETB4.08965 CHF
500 ETB8.17930 CHF
1000 ETB16.35860 CHF
2000 ETB32.71720 CHF
5000 ETB81.79300 CHF
10000 ETB163.58600 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / البر الإثيوبي
1 CHF61.12980 ETB
5 CHF305.64900 ETB
10 CHF611.29800 ETB
20 CHF1222.59600 ETB
50 CHF3056.49000 ETB
100 CHF6112.98000 ETB
250 CHF15282.45000 ETB
500 CHF30564.90000 ETB
1000 CHF61129.80000 ETB
2000 CHF122259.60000 ETB
5000 CHF305649.00000 ETB
10000 CHF611298.00000 ETB