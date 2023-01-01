بير إثيوبي إلى فرنك سويسري
تحويل ETB إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بير إثيوبي إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / البر الإثيوبي
|1 CHF
|61.12980 ETB
|5 CHF
|305.64900 ETB
|10 CHF
|611.29800 ETB
|20 CHF
|1222.59600 ETB
|50 CHF
|3056.49000 ETB
|100 CHF
|6112.98000 ETB
|250 CHF
|15282.45000 ETB
|500 CHF
|30564.90000 ETB
|1000 CHF
|61129.80000 ETB
|2000 CHF
|122259.60000 ETB
|5000 CHF
|305649.00000 ETB
|10000 CHF
|611298.00000 ETB