جنيه مصري إلى دونغ فيتنامي
تحويل EGP إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه مصري إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه مصري / Vietnamese Dong
|1 EGP
|787.21700 VND
|5 EGP
|3936.08500 VND
|10 EGP
|7872.17000 VND
|20 EGP
|15744.34000 VND
|50 EGP
|39360.85000 VND
|100 EGP
|78721.70000 VND
|250 EGP
|196804.25000 VND
|500 EGP
|393608.50000 VND
|1000 EGP
|787217.00000 VND
|2000 EGP
|1574434.00000 VND
|5000 EGP
|3936085.00000 VND
|10000 EGP
|7872170.00000 VND