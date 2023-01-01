جنيه مصري إلى دونغ فيتنامي

تحويل EGP إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٧٨٧٬٢١٧ vnd

1.00000 EGP = 787.21700 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 10:29 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

EGP إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 VND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066288.52611.43981.664510.964218.2177
1GBP1.153211.22955102.0891.660381.919521.1119221.0088
1USD0.93790.813306183.02951.35041.561160.904317.0866
1INR0.01129610.009795380.012043910.01626410.01880250.01089130.20579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

EGP إلى USD

EGP إلى EUR

EGP إلى CAD

EGP إلى GBP

EGP إلى AUD

EGP إلى INR

EGP إلى AED

EGP إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه مصري / Vietnamese Dong
1 EGP787.21700 VND
5 EGP3936.08500 VND
10 EGP7872.17000 VND
20 EGP15744.34000 VND
50 EGP39360.85000 VND
100 EGP78721.70000 VND
250 EGP196804.25000 VND
500 EGP393608.50000 VND
1000 EGP787217.00000 VND
2000 EGP1574434.00000 VND
5000 EGP3936085.00000 VND
10000 EGP7872170.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / جنيه مصري
1 VND0.00127 EGP
5 VND0.00635 EGP
10 VND0.01270 EGP
20 VND0.02541 EGP
50 VND0.06352 EGP
100 VND0.12703 EGP
250 VND0.31757 EGP
500 VND0.63515 EGP
1000 VND1.27030 EGP
2000 VND2.54060 EGP
5000 VND6.35150 EGP
10000 VND12.70300 EGP