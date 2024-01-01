Египетские фунты в вьетнамские донги

Сконвертируйте EGP в VND по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ₫513,0 VND

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к VND

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

VND
1 EGP в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий521,5730521,5730
Низкий510,2660505,4400
В среднем516,6347512,1856
Изменение0.30%0.62%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к VND

За последние 30 дней максимальный курс EGP к VND составил 521,5730, а минимальный — 510,2660. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 516,6347. Изменение курса EGP к VND в процентном соотношении составило 0.30.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к VND составил 521,5730, а минимальный — 505,4400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 512,1856. Изменение курса EGP к VND в процентном соотношении составило 0.62.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к VND

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Вьетнамский донг
1 EGP512,95100 VND
5 EGP2 564,75500 VND
10 EGP5 129,51000 VND
20 EGP10 259,02000 VND
50 EGP25 647,55000 VND
100 EGP51 295,10000 VND
250 EGP128 237,75000 VND
500 EGP256 475,50000 VND
1000 EGP512 951,00000 VND
2000 EGP1 025 902,00000 VND
5000 EGP2 564 755,00000 VND
10000 EGP5 129 510,00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Египетский фунт
1000 VND1,94951 EGP
2000 VND3,89902 EGP
5000 VND9,74755 EGP
10000 VND19,49510 EGP
20000 VND38,99020 EGP
50000 VND97,47550 EGP
100000 VND194,95100 EGP
200000 VND389,90200 EGP
500000 VND974,75500 EGP
1000000 VND1 949,51000 EGP
2000000 VND3 899,02000 EGP
5000000 VND9 747,55000 EGP