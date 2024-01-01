Mısır lirasından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile EGP → VND çevirin

1.000 egp
791.188 vnd

1.00000 EGP = 791.18800 VND

02:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539651.0726589.07471.453491.65520.9499618.344
1 GBP1.1710111.25605104.3051.702011.93821.1124121.4805
1 USD0.93230.796147183.04171.355051.543090.8856517.1016
1 INR0.01122650.009587310.012042110.01631770.01858210.01066510.20594

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Vietnam Dongu
1 EGP791.18800 VND
5 EGP3955.94000 VND
10 EGP7911.88000 VND
20 EGP15823.76000 VND
50 EGP39559.40000 VND
100 EGP79118.80000 VND
250 EGP197797.00000 VND
500 EGP395594.00000 VND
1000 EGP791188.00000 VND
2000 EGP1582376.00000 VND
5000 EGP3955940.00000 VND
10000 EGP7911880.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Mısır Lirası
1 VND0.00126 EGP
5 VND0.00632 EGP
10 VND0.01264 EGP
20 VND0.02528 EGP
50 VND0.06320 EGP
100 VND0.12639 EGP
250 VND0.31598 EGP
500 VND0.63196 EGP
1000 VND1.26392 EGP
2000 VND2.52784 EGP
5000 VND6.31960 EGP
10000 VND12.63920 EGP