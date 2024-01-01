1 Mısır lirasından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile EGP → VND çevirin

1,000E£ EGP = 514,5₫ VND

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → VND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VND
1 EGP → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek521,5730521,5730
Düşük511,9080505,4400
Ortalama516,9649512,4228
Değişim-0.55%0.51%
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1 EGP → VND istatistikleri

EGP → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 521,5730, en düşük 511,9080 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 516,9649 oldu. EGP → VND kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.

EGP → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 521,5730, en düşük 505,4400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 512,4228 oldu. EGP → VND kurundaki değişiklik 0.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - VND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Vietnam Dongu
1 EGP514,51500 VND
5 EGP2.572,57500 VND
10 EGP5.145,15000 VND
20 EGP10.290,30000 VND
50 EGP25.725,75000 VND
100 EGP51.451,50000 VND
250 EGP128.628,75000 VND
500 EGP257.257,50000 VND
1000 EGP514.515,00000 VND
2000 EGP1.029.030,00000 VND
5000 EGP2.572.575,00000 VND
10000 EGP5.145.150,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Mısır Lirası
1000 VND1,94358 EGP
2000 VND3,88716 EGP
5000 VND9,71790 EGP
10000 VND19,43580 EGP
20000 VND38,87160 EGP
50000 VND97,17900 EGP
100000 VND194,35800 EGP
200000 VND388,71600 EGP
500000 VND971,79000 EGP
1000000 VND1.943,58000 EGP
2000000 VND3.887,16000 EGP
5000000 VND9.717,90000 EGP