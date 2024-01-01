5 Mısır lirasından Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile EGP → VND çevirin
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EGP → VND çevrim grafiği
1 EGP = 514,51500 VND
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|1 EGP → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|521,5730
|521,5730
|Düşük
|511,9080
|505,4400
|Ortalama
|516,9649
|512,4228
|Değişim
|-0.55%
|0.51%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 EGP → VND istatistikleri
EGP → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 521,5730, en düşük 511,9080 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 516,9649 oldu. EGP → VND kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.
EGP → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 521,5730, en düşük 505,4400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 512,4228 oldu. EGP → VND kurundaki değişiklik 0.51 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Mısır lirasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Mısır Lirası / Vietnam Dongu
|1 EGP
|514,51500 VND
|5 EGP
|2.572,57500 VND
|10 EGP
|5.145,15000 VND
|20 EGP
|10.290,30000 VND
|50 EGP
|25.725,75000 VND
|100 EGP
|51.451,50000 VND
|250 EGP
|128.628,75000 VND
|500 EGP
|257.257,50000 VND
|1000 EGP
|514.515,00000 VND
|2000 EGP
|1.029.030,00000 VND
|5000 EGP
|2.572.575,00000 VND
|10000 EGP
|5.145.150,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Mısır Lirası
|1000 VND
|1,94358 EGP
|2000 VND
|3,88716 EGP
|5000 VND
|9,71790 EGP
|10000 VND
|19,43580 EGP
|20000 VND
|38,87160 EGP
|50000 VND
|97,17900 EGP
|100000 VND
|194,35800 EGP
|200000 VND
|388,71600 EGP
|500000 VND
|971,79000 EGP
|1000000 VND
|1.943,58000 EGP
|2000000 VND
|3.887,16000 EGP
|5000000 VND
|9.717,90000 EGP