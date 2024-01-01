200.000 Vietnam dongundan Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile VND → EGP çevirin

1,000₫ VND = 0,001948E£ EGP

02:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → EGP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EGP
1 VND → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00200,0020
Düşük0,00190,0019
Ortalama0,00190,0020
Değişim0.81%-0.41%
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1 VND → EGP istatistikleri

VND → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0020, en düşük 0,0019 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0019 oldu. VND → EGP kurundaki değişiklik 0.81 değerindeydi.

VND → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0020, en düşük 0,0019 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0020 oldu. VND → EGP kurundaki değişiklik -0.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - EGP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3381.392,571,40234,648154,035
1 AUD0,65110,6150,872906,9110,91322,564100,315
1 EUR1,061,62711,4181.475,431,48536,709163,2
1 SGD0,7471,1470,70511.040,471,04725,887115,089

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Mısır Lirası
1000 VND1,94769 EGP
2000 VND3,89538 EGP
5000 VND9,73845 EGP
10000 VND19,47690 EGP
20000 VND38,95380 EGP
50000 VND97,38450 EGP
100000 VND194,76900 EGP
200000 VND389,53800 EGP
500000 VND973,84500 EGP
1000000 VND1.947,69000 EGP
2000000 VND3.895,38000 EGP
5000000 VND9.738,45000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Vietnam Dongu
1 EGP513,43000 VND
5 EGP2.567,15000 VND
10 EGP5.134,30000 VND
20 EGP10.268,60000 VND
50 EGP25.671,50000 VND
100 EGP51.343,00000 VND
250 EGP128.357,50000 VND
500 EGP256.715,00000 VND
1000 EGP513.430,00000 VND
2000 EGP1.026.860,00000 VND
5000 EGP2.567.150,00000 VND
10000 EGP5.134.300,00000 VND