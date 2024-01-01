200.000 Vietnam dongundan Mısır lirasına
Reel döviz kuru ile VND → EGP çevirin
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VND → EGP çevrim grafiği
1 VND = 0,00195 EGP
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|1 VND → EGP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0020
|0,0020
|Düşük
|0,0019
|0,0019
|Ortalama
|0,0019
|0,0020
|Değişim
|0.81%
|-0.41%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → EGP istatistikleri
VND → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0020, en düşük 0,0019 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0019 oldu. VND → EGP kurundaki değişiklik 0.81 değerindeydi.
VND → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0020, en düşük 0,0019 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0020 oldu. VND → EGP kurundaki değişiklik -0.41 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Mısır Lirası
|1000 VND
|1,94769 EGP
|2000 VND
|3,89538 EGP
|5000 VND
|9,73845 EGP
|10000 VND
|19,47690 EGP
|20000 VND
|38,95380 EGP
|50000 VND
|97,38450 EGP
|100000 VND
|194,76900 EGP
|200000 VND
|389,53800 EGP
|500000 VND
|973,84500 EGP
|1000000 VND
|1.947,69000 EGP
|2000000 VND
|3.895,38000 EGP
|5000000 VND
|9.738,45000 EGP
|Çevrim kurları Mısır Lirası / Vietnam Dongu
|1 EGP
|513,43000 VND
|5 EGP
|2.567,15000 VND
|10 EGP
|5.134,30000 VND
|20 EGP
|10.268,60000 VND
|50 EGP
|25.671,50000 VND
|100 EGP
|51.343,00000 VND
|250 EGP
|128.357,50000 VND
|500 EGP
|256.715,00000 VND
|1000 EGP
|513.430,00000 VND
|2000 EGP
|1.026.860,00000 VND
|5000 EGP
|2.567.150,00000 VND
|10000 EGP
|5.134.300,00000 VND