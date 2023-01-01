جنيه مصري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل EGP إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
742.17 czk

1.00000 EGP = 0.74217 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:19 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

EGP إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 CZK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0652588.46091.438411.663150.964618.2021
1GBP1.1536711.2289102.0511.659381.918661.1128320.9985
1USD0.93870.813736183.04241.35031.561280.905517.0872
1INR0.01130440.009799040.01204210.01626040.0188010.01090410.205765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

EGP إلى USD

EGP إلى EUR

EGP إلى CAD

EGP إلى GBP

EGP إلى AUD

EGP إلى INR

EGP إلى AED

EGP إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه مصري / الجمهورية التشيكية كورونا
1 EGP0.74217 CZK
5 EGP3.71087 CZK
10 EGP7.42173 CZK
20 EGP14.84346 CZK
50 EGP37.10865 CZK
100 EGP74.21730 CZK
250 EGP185.54325 CZK
500 EGP371.08650 CZK
1000 EGP742.17300 CZK
2000 EGP1484.34600 CZK
5000 EGP3710.86500 CZK
10000 EGP7421.73000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / جنيه مصري
1 CZK1.34740 EGP
5 CZK6.73700 EGP
10 CZK13.47400 EGP
20 CZK26.94800 EGP
50 CZK67.37000 EGP
100 CZK134.74000 EGP
250 CZK336.85000 EGP
500 CZK673.70000 EGP
1000 CZK1347.40000 EGP
2000 CZK2694.80000 EGP
5000 CZK6737.00000 EGP
10000 CZK13474.00000 EGP