دينار جزائري إلى دينار كويتي

تحويل DZD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٫٢٥١ kwd

1.00000 DZD = 0.00225 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:7 UTC
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DZD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065188.46771.437991.662790.965618.1992
1GBP1.153411.2286102.0481.658731.918041.1137320.9928
1USD0.93890.813935183.06051.35011.561160.906517.0868
1INR0.01130360.00979930.012039410.01625440.01879540.01091370.205715

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Kuwaiti Dinar
1 DZD0.00225 KWD
5 DZD0.01126 KWD
10 DZD0.02251 KWD
20 DZD0.04502 KWD
50 DZD0.11255 KWD
100 DZD0.22511 KWD
250 DZD0.56277 KWD
500 DZD1.12554 KWD
1000 DZD2.25108 KWD
2000 DZD4.50216 KWD
5000 DZD11.25540 KWD
10000 DZD22.51080 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Algerian Dinar
1 KWD444.23200 DZD
5 KWD2221.16000 DZD
10 KWD4442.32000 DZD
20 KWD8884.64000 DZD
50 KWD22211.60000 DZD
100 KWD44423.20000 DZD
250 KWD111058.00000 DZD
500 KWD222116.00000 DZD
1000 KWD444232.00000 DZD
2000 KWD888464.00000 DZD
5000 KWD2221160.00000 DZD
10000 KWD4442320.00000 DZD