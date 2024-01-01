Алжирские динары в кувейтские динары

Сконвертируйте DZD в KWD по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ك0,002301 KWD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к KWD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KWD
1 DZD в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00230,0023
Низкий0,00230,0023
В среднем0,00230,0023
Изменение-0.18%1.09%
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Соотношение 1 DZD к KWD

За последние 30 дней максимальный курс DZD к KWD составил 0,0023, а минимальный — 0,0023. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0023. Изменение курса DZD к KWD в процентном соотношении составило -0.18.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к KWD составил 0,0023, а минимальный — 0,0023. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0023. Изменение курса DZD к KWD в процентном соотношении составило 1.09.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Кувейтский динар
1 DZD0,00230 KWD
5 DZD0,01151 KWD
10 DZD0,02301 KWD
20 DZD0,04602 KWD
50 DZD0,11505 KWD
100 DZD0,23010 KWD
250 DZD0,57526 KWD
500 DZD1,15052 KWD
1000 DZD2,30105 KWD
2000 DZD4,60210 KWD
5000 DZD11,50525 KWD
10000 DZD23,01050 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Алжирский динар
1 KWD434,58400 DZD
5 KWD2 172,92000 DZD
10 KWD4 345,84000 DZD
20 KWD8 691,68000 DZD
50 KWD21 729,20000 DZD
100 KWD43 458,40000 DZD
250 KWD108 646,00000 DZD
500 KWD217 292,00000 DZD
1000 KWD434 584,00000 DZD
2000 KWD869 168,00000 DZD
5000 KWD2 172 920,00000 DZD
10000 KWD4 345 840,00000 DZD