دينار جزائري إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل DZD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
799.41 bdt

1.00000 DZD = 0.79941 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 10:1 UTC
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DZD إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065388.52111.437841.662710.965818.1979
1GBP1.15411.22935102.1531.659251.918761.1145321.0002
1USD0.93870.813438183.0951.34971.560790.906617.0824
1INR0.01129670.009789250.012034410.01624290.01878320.01091040.205577

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Bangladeshi Taka
1 DZD0.79941 BDT
5 DZD3.99707 BDT
10 DZD7.99414 BDT
20 DZD15.98828 BDT
50 DZD39.97070 BDT
100 DZD79.94140 BDT
250 DZD199.85350 BDT
500 DZD399.70700 BDT
1000 DZD799.41400 BDT
2000 DZD1598.82800 BDT
5000 DZD3997.07000 BDT
10000 DZD7994.14000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Algerian Dinar
1 BDT1.25092 DZD
5 BDT6.25460 DZD
10 BDT12.50920 DZD
20 BDT25.01840 DZD
50 BDT62.54600 DZD
100 BDT125.09200 DZD
250 BDT312.73000 DZD
500 BDT625.46000 DZD
1000 BDT1250.92000 DZD
2000 BDT2501.84000 DZD
5000 BDT6254.60000 DZD
10000 BDT12509.20000 DZD