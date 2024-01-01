Алжирские динары в бангладешские таки

Сконвертируйте DZD в BDT по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = Tk0,8969 BDT

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к BDT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BDT
1 DZD в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,89920,9046
Низкий0,89560,8735
В среднем0,89720,8960
Изменение-0.23%2.68%
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Соотношение 1 DZD к BDT

За последние 30 дней максимальный курс DZD к BDT составил 0,8992, а минимальный — 0,8956. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8972. Изменение курса DZD к BDT в процентном соотношении составило -0.23.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к BDT составил 0,9046, а минимальный — 0,8735. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8960. Изменение курса DZD к BDT в процентном соотношении составило 2.68.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Бангладешская така
1 DZD0,89686 BDT
5 DZD4,48429 BDT
10 DZD8,96859 BDT
20 DZD17,93718 BDT
50 DZD44,84295 BDT
100 DZD89,68590 BDT
250 DZD224,21475 BDT
500 DZD448,42950 BDT
1000 DZD896,85900 BDT
2000 DZD1 793,71800 BDT
5000 DZD4 484,29500 BDT
10000 DZD8 968,59000 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Алжирский динар
1 BDT1,11500 DZD
5 BDT5,57500 DZD
10 BDT11,15000 DZD
20 BDT22,30000 DZD
50 BDT55,75000 DZD
100 BDT111,50000 DZD
250 BDT278,75000 DZD
500 BDT557,50000 DZD
1000 BDT1 115,00000 DZD
2000 BDT2 230,00000 DZD
5000 BDT5 575,00000 DZD
10000 BDT11 150,00000 DZD