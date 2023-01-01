فرنك جيبوتي إلى يوان صيني

تحويل DJF إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
٤١٫٠٤ cny

1.00000 DJF = 0.04104 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 9:16 UTC
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DJF إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066488.65581.439051.665210.967418.2541
1GBP1.1537411.23035102.2861.66031.921221.1161221.0605
1USD0.93770.812777183.13561.349451.561520.907217.1175
1INR0.01127960.009776520.012028510.01623190.01878290.01091230.205899

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / Chinese Yuan RMB
1 DJF0.04104 CNY
5 DJF0.20519 CNY
10 DJF0.41037 CNY
20 DJF0.82075 CNY
50 DJF2.05186 CNY
100 DJF4.10373 CNY
250 DJF10.25933 CNY
500 DJF20.51865 CNY
1000 DJF41.03730 CNY
2000 DJF82.07460 CNY
5000 DJF205.18650 CNY
10000 DJF410.37300 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Djiboutian Franc
1 CNY24.36800 DJF
5 CNY121.84000 DJF
10 CNY243.68000 DJF
20 CNY487.36000 DJF
50 CNY1218.40000 DJF
100 CNY2436.80000 DJF
250 CNY6092.00000 DJF
500 CNY12184.00000 DJF
1000 CNY24368.00000 DJF
2000 CNY48736.00000 DJF
5000 CNY121840.00000 DJF
10000 CNY243680.00000 DJF