5,000 فرنك جيبوتي إلى يوان صيني

تحويل DJF إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

5,000 djf
201.71 cny

Fdj1.000 DJF = ¥0.04034 CNY

Mid-market exchange rate at 22:43
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DJF إلى CNY مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7431.5021.660.94620.837
1 GBP1.16811.277107.1371.7541.9381.10524.334
1 USD0.9150.783183.9171.3741.5180.86619.06
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / Chinese Yuan RMB
1 DJF٠٫٠٤٠٣٤ CNY
5 DJF٠٫٢٠١٧١ CNY
10 DJF٠٫٤٠٣٤٣ CNY
20 DJF٠٫٨٠٦٨٥ CNY
50 DJF٢٫٠١٧١٤ CNY
100 DJF٤٫٠٣٤٢٧ CNY
250 DJF١٠٫٠٨٥٦٨ CNY
500 DJF٢٠٫١٧١٣٥ CNY
1000 DJF٤٠٫٣٤٢٧٠ CNY
2000 DJF٨٠٫٦٨٥٤٠ CNY
5000 DJF٢٠١٫٧١٣٥٠ CNY
10000 DJF٤٠٣٫٤٢٧٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Djiboutian Franc
1 CNY٢٤٫٧٨٧٧٠ DJF
5 CNY١٢٣٫٩٣٨٥٠ DJF
10 CNY٢٤٧٫٨٧٧٠٠ DJF
20 CNY٤٩٥٫٧٥٤٠٠ DJF
50 CNY١٬٢٣٩٫٣٨٥٠٠ DJF
100 CNY٢٬٤٧٨٫٧٧٠٠٠ DJF
250 CNY٦٬١٩٦٫٩٢٥٠٠ DJF
500 CNY١٢٬٣٩٣٫٨٥٠٠٠ DJF
1000 CNY٢٤٬٧٨٧٫٧٠٠٠٠ DJF
2000 CNY٤٩٬٥٧٥٫٤٠٠٠٠ DJF
5000 CNY١٢٣٬٩٣٨٫٥٠٠٠٠ DJF
10000 CNY٢٤٧٬٨٧٧٫٠٠٠٠٠ DJF