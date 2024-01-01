1 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار كويتي

تحويل CZK إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1 czk
0.013 kwd

Kč1.000 CZK = ك0.01330 KWD

Mid-market exchange rate at 21:21
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CZK إلى KWD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.974.30791.79236.6840.946
1 USD0.91510.7831,370.23.9483.96333.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.275.03107.19142.8381.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Kuwaiti Dinar
1 CZK٠٫٠١٣٣٠ KWD
5 CZK٠٫٠٦٦٤٨ KWD
10 CZK٠٫١٣٢٩٦ KWD
20 CZK٠٫٢٦٥٩٢ KWD
50 CZK٠٫٦٦٤٧٩ KWD
100 CZK١٫٣٢٩٥٨ KWD
250 CZK٣٫٣٢٣٩٥ KWD
500 CZK٦٫٦٤٧٩٠ KWD
1000 CZK١٣٫٢٩٥٨٠ KWD
2000 CZK٢٦٫٥٩١٦٠ KWD
5000 CZK٦٦٫٤٧٩٠٠ KWD
10000 CZK١٣٢٫٩٥٨٠٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KWD٧٥٫٢١١٦٠ CZK
5 KWD٣٧٦٫٠٥٨٠٠ CZK
10 KWD٧٥٢٫١١٦٠٠ CZK
20 KWD١٬٥٠٤٫٢٣٢٠٠ CZK
50 KWD٣٬٧٦٠٫٥٨٠٠٠ CZK
100 KWD٧٬٥٢١٫١٦٠٠٠ CZK
250 KWD١٨٬٨٠٢٫٩٠٠٠٠ CZK
500 KWD٣٧٬٦٠٥٫٨٠٠٠٠ CZK
1000 KWD٧٥٬٢١١٫٦٠٠٠٠ CZK
2000 KWD١٥٠٬٤٢٣٫٢٠٠٠٠ CZK
5000 KWD٣٧٦٬٠٥٨٫٠٠٠٠٠ CZK
10000 KWD٧٥٢٬١١٦٫٠٠٠٠٠ CZK