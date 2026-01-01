100 دينار كويتي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

حوّل KWD إلى CZK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
ك1 KWD = 67.48 CZK

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KWD إلى CZK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى CZK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KWD إلى CZK اليوم

KWDCZK
1 KWD67.48 CZK
5 KWD337.39 CZK
10 KWD674.79 CZK
20 KWD1,349.57 CZK
50 KWD3,373.93 CZK
100 KWD6,747.86 CZK
250 KWD16,869.65 CZK
500 KWD33,739.30 CZK
1000 KWD67,478.60 CZK
2000 KWD134,957.20 CZK
5000 KWD337,393 CZK
10000 KWD674,786 CZK
CZKKWD
1 CZK0.015 KWD
5 CZK0.074 KWD
10 CZK0.148 KWD
20 CZK0.296 KWD
50 CZK0.741 KWD
100 CZK1.482 KWD
250 CZK3.705 KWD
500 CZK7.410 KWD
1000 CZK14.820 KWD
2000 CZK29.639 KWD
5000 CZK74.098 KWD
10000 CZK148.195 KWD

الأسئلة الشائعة