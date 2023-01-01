كولون كوستاريكي إلى روبية موريشية

تحويل CRC إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
83.72 mur

1.00000 CRC = 0.08372 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:35 UTC
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CRC إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065688.59131.438291.662270.964618.1949
1GBP1.1551311.23095102.3381.661471.920211.1142421.0182
1USD0.938450.812381183.13751.349751.559940.905217.0748
1INR0.01128780.009771530.012028310.01623520.01876340.0108880.20538

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

CRC إلى USD

CRC إلى EUR

CRC إلى GBP

CRC إلى INR

CRC إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Mauritian Rupee
1 CRC0.08372 MUR
5 CRC0.41859 MUR
10 CRC0.83718 MUR
20 CRC1.67436 MUR
50 CRC4.18590 MUR
100 CRC8.37180 MUR
250 CRC20.92950 MUR
500 CRC41.85900 MUR
1000 CRC83.71800 MUR
2000 CRC167.43600 MUR
5000 CRC418.59000 MUR
10000 CRC837.18000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / كوستاريكا كولوين
1 MUR11.94490 CRC
5 MUR59.72450 CRC
10 MUR119.44900 CRC
20 MUR238.89800 CRC
50 MUR597.24500 CRC
100 MUR1194.49000 CRC
250 MUR2986.22500 CRC
500 MUR5972.45000 CRC
1000 MUR11944.90000 CRC
2000 MUR23889.80000 CRC
5000 MUR59724.50000 CRC
10000 MUR119449.00000 CRC