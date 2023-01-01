كولون كوستاريكي إلى ليو مولدوفي

تحويل CRC إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٣٤٫٠٢ mdl

1.00000 CRC = 0.03402 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:35 UTC
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CRC إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.0656588.58661.437991.662480.964818.1954
1GBP1.1550711.23095102.3281.661041.920361.1144121.0179
1USD0.93840.812381183.12921.34941.560060.905417.0745
1INR0.01128840.009772510.012029510.01623260.01876670.01089150.205397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / مولدوفى Leu
1 CRC0.03402 MDL
5 CRC0.17011 MDL
10 CRC0.34022 MDL
20 CRC0.68043 MDL
50 CRC1.70108 MDL
100 CRC3.40216 MDL
250 CRC8.50540 MDL
500 CRC17.01080 MDL
1000 CRC34.02160 MDL
2000 CRC68.04320 MDL
5000 CRC170.10800 MDL
10000 CRC340.21600 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / كوستاريكا كولوين
1 MDL29.39310 CRC
5 MDL146.96550 CRC
10 MDL293.93100 CRC
20 MDL587.86200 CRC
50 MDL1469.65500 CRC
100 MDL2939.31000 CRC
250 MDL7348.27500 CRC
500 MDL14696.55000 CRC
1000 MDL29393.10000 CRC
2000 MDL58786.20000 CRC
5000 MDL146965.50000 CRC
10000 MDL293931.00000 CRC