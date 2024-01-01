ألف كولون كوستاريكي إلى ليو مولدوفي

تحويل CRC إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 crc
33.18 mdl

₡1.000 CRC = L0.03318 MDL

Mid-market exchange rate at 16:26
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CRC إلى MDL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7321.5021.6590.94720.804
1 GBP1.16911.277107.1911.7551.9381.10624.31
1 USD0.9150.783183.9461.3741.5180.86619.038
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

CRC إلى USD

CRC إلى EUR

CRC إلى GBP

CRC إلى INR

CRC إلى JPY

CRC إلى RUB

CRC إلى AUD

CRC إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / مولدوفى Leu
1 CRC٠٫٠٣٣١٨ MDL
5 CRC٠٫١٦٥٩١ MDL
10 CRC٠٫٣٣١٨١ MDL
20 CRC٠٫٦٦٣٦٢ MDL
50 CRC١٫٦٥٩٠٦ MDL
100 CRC٣٫٣١٨١١ MDL
250 CRC٨٫٢٩٥٢٨ MDL
500 CRC١٦٫٥٩٠٥٥ MDL
1000 CRC٣٣٫١٨١١٠ MDL
2000 CRC٦٦٫٣٦٢٢٠ MDL
5000 CRC١٦٥٫٩٠٥٥٠ MDL
10000 CRC٣٣١٫٨١١٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / كوستاريكا كولوين
1 MDL٣٠٫١٣٧٧٠ CRC
5 MDL١٥٠٫٦٨٨٥٠ CRC
10 MDL٣٠١٫٣٧٧٠٠ CRC
20 MDL٦٠٢٫٧٥٤٠٠ CRC
50 MDL١٬٥٠٦٫٨٨٥٠٠ CRC
100 MDL٣٬٠١٣٫٧٧٠٠٠ CRC
250 MDL٧٬٥٣٤٫٤٢٥٠٠ CRC
500 MDL١٥٬٠٦٨٫٨٥٠٠٠ CRC
1000 MDL٣٠٬١٣٧٫٧٠٠٠٠ CRC
2000 MDL٦٠٬٢٧٥٫٤٠٠٠٠ CRC
5000 MDL١٥٠٬٦٨٨٫٥٠٠٠٠ CRC
10000 MDL٣٠١٬٣٧٧٫٠٠٠٠٠ CRC