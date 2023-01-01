1 тысяча коста-риканских колонов в молдавские леи

Сконвертируйте CRC в MDL по реальному обменному курсу

1000 crc
33.69 mdl

1.00000 CRC = 0.03369 MDL

Среднерыночный курс в 8:8 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса CRC к MDL

1 мин. назад 1 CRC → 0 MDL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.0736589.09091.45341.668580.9594518.4019
1GBP1.1633311.2489103.6331.690641.940941.1161621.4056
1USD0.93140.800705182.97951.35371.554120.893617.1396
1INR0.01122450.009649430.012051210.01631370.0187290.01076890.206552

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из костариканских колонов в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CRC из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CRC в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for коста-риканских колонов

CRC в USD

CRC в EUR

CRC в GBP

CRC в INR

CRC в JPY

CRC в RUB

CRC в AUD

CRC в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Коста-риканский колон / Молдавский лей
1 CRC0.03369 MDL
5 CRC0.16845 MDL
10 CRC0.33691 MDL
20 CRC0.67381 MDL
50 CRC1.68452 MDL
100 CRC3.36905 MDL
250 CRC8.42263 MDL
500 CRC16.84525 MDL
1000 CRC33.69050 MDL
2000 CRC67.38100 MDL
5000 CRC168.45250 MDL
10000 CRC336.90500 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Коста-риканский колон
1 MDL29.68200 CRC
5 MDL148.41000 CRC
10 MDL296.82000 CRC
20 MDL593.64000 CRC
50 MDL1484.10000 CRC
100 MDL2968.20000 CRC
250 MDL7420.50000 CRC
500 MDL14841.00000 CRC
1000 MDL29682.00000 CRC
2000 MDL59364.00000 CRC
5000 MDL148410.00000 CRC
10000 MDL296820.00000 CRC