Kosta Rika kolonundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile CRC → MDL çevirin

1.000 crc
35,12 mdl

1,000 CRC = 0,03512 MDL

20:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Moldova Leyi
1 CRC0,03512 MDL
5 CRC0,17562 MDL
10 CRC0,35125 MDL
20 CRC0,70249 MDL
50 CRC1,75623 MDL
100 CRC3,51245 MDL
250 CRC8,78113 MDL
500 CRC17,56225 MDL
1000 CRC35,12450 MDL
2000 CRC70,24900 MDL
5000 CRC175,62250 MDL
10000 CRC351,24500 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kosta Rika Kolonu
1 MDL28,47020 CRC
5 MDL142,35100 CRC
10 MDL284,70200 CRC
20 MDL569,40400 CRC
50 MDL1.423,51000 CRC
100 MDL2.847,02000 CRC
250 MDL7.117,55000 CRC
500 MDL14.235,10000 CRC
1000 MDL28.470,20000 CRC
2000 MDL56.940,40000 CRC
5000 MDL142.351,00000 CRC
10000 MDL284.702,00000 CRC