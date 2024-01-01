500 Moldova leyinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile MDL → CRC çevirin

500 mdl
14.848,85 crc

1,000L MDL = 29,70₡ CRC

15:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → CRC çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek30,077630,1699
Düşük29,450728,7615
Ortalama29,785729,5210
Değişim0.72%3.25%
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1 MDL → CRC istatistikleri

MDL → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 30,0776, en düşük 29,4507 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 29,7857 oldu. MDL → CRC kurundaki değişiklik 0.72 değerindeydi.

MDL → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 30,1699, en düşük 28,7615 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 29,5210 oldu. MDL → CRC kurundaki değişiklik 3.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1821,3851,53483,7371,6791,337
1 GBP1,277123,2211,7681,959106,9452,1441,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6060,0920,074
1 CAD0,7220,56513,13111,10860,4751,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Kosta Rika Kolonu
1 MDL29,69770 CRC
5 MDL148,48850 CRC
10 MDL296,97700 CRC
20 MDL593,95400 CRC
50 MDL1.484,88500 CRC
100 MDL2.969,77000 CRC
250 MDL7.424,42500 CRC
500 MDL14.848,85000 CRC
1000 MDL29.697,70000 CRC
2000 MDL59.395,40000 CRC
5000 MDL148.488,50000 CRC
10000 MDL296.977,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Moldova Leyi
1 CRC0,03367 MDL
5 CRC0,16836 MDL
10 CRC0,33673 MDL
20 CRC0,67345 MDL
50 CRC1,68363 MDL
100 CRC3,36726 MDL
250 CRC8,41815 MDL
500 CRC16,83630 MDL
1000 CRC33,67260 MDL
2000 CRC67,34520 MDL
5000 CRC168,36300 MDL
10000 CRC336,72600 MDL