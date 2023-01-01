دولار بهامي إلى فرنك سويسري

تحويل BSD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bsd
٩٠٠٫٢٠ chf

1.00000 BSD = 0.90020 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:27 UTC
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BSD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86431.064288.48721.436141.659960.95818.2107
1GBP1.1570111.2313102.3811.661641.920611.1084121.0701
1USD0.939650.81215183.1491.34951.559820.900217.1121
1INR0.01130110.00976740.012026610.01622990.01875930.01082630.2058

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / الفرنك السويسري
1 BSD0.90020 CHF
5 BSD4.50100 CHF
10 BSD9.00200 CHF
20 BSD18.00400 CHF
50 BSD45.01000 CHF
100 BSD90.02000 CHF
250 BSD225.05000 CHF
500 BSD450.10000 CHF
1000 BSD900.20000 CHF
2000 BSD1800.40000 CHF
5000 BSD4501.00000 CHF
10000 BSD9002.00000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار البهامي
1 CHF1.11086 BSD
5 CHF5.55430 BSD
10 CHF11.10860 BSD
20 CHF22.21720 BSD
50 CHF55.54300 BSD
100 CHF111.08600 BSD
250 CHF277.71500 BSD
500 CHF555.43000 BSD
1000 CHF1110.86000 BSD
2000 CHF2221.72000 BSD
5000 CHF5554.30000 BSD
10000 CHF11108.60000 BSD