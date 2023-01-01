بوليفيانو بوليفي إلى ريال عماني

تحويل BOB إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
٥٥٫٥١٧ omr

1.00000 BOB = 0.05552 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:4 UTC
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BOB إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.40481.434851.660710.9569518.2153
1GBP1.1579411.2316102.3691.661491.923021.1080921.0925
1USD0.94020.811952183.11851.349051.56140.8997517.1261
1INR0.01131160.009768610.01203110.01623040.01878530.01082490.206044

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / الريال العماني
1 BOB0.05552 OMR
5 BOB0.27758 OMR
10 BOB0.55517 OMR
20 BOB1.11034 OMR
50 BOB2.77584 OMR
100 BOB5.55169 OMR
250 BOB13.87922 OMR
500 BOB27.75845 OMR
1000 BOB55.51690 OMR
2000 BOB111.03380 OMR
5000 BOB277.58450 OMR
10000 BOB555.16900 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Bolivian Boliviano
1 OMR18.01250 BOB
5 OMR90.06250 BOB
10 OMR180.12500 BOB
20 OMR360.25000 BOB
50 OMR900.62500 BOB
100 OMR1801.25000 BOB
250 OMR4503.12500 BOB
500 OMR9006.25000 BOB
1000 OMR18012.50000 BOB
2000 OMR36025.00000 BOB
5000 OMR90062.50000 BOB
10000 OMR180125.00000 BOB