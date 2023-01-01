ألف بوليفيانو بوليفي إلى فورنت مجري

تحويل BOB إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 bob
51450 huf

1.00000 BOB = 51.44980 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:31 UTC
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BOB إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077389.08971.46481.67010.9540518.3949
1GBP1.1686311.2589104.1081.711731.951631.1149421.4957
1USD0.928250.794344182.69721.35971.550270.885617.075
1INR0.01122460.009605460.012092310.01644190.01874630.01070890.206476

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Hungarian Forint
1 BOB51.44980 HUF
5 BOB257.24900 HUF
10 BOB514.49800 HUF
20 BOB1028.99600 HUF
50 BOB2572.49000 HUF
100 BOB5144.98000 HUF
250 BOB12862.45000 HUF
500 BOB25724.90000 HUF
1000 BOB51449.80000 HUF
2000 BOB102899.60000 HUF
5000 BOB257249.00000 HUF
10000 BOB514498.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Bolivian Boliviano
2000 HUF38.87280 BOB
5000 HUF97.18200 BOB
10000 HUF194.36400 BOB
15000 HUF291.54600 BOB
20000 HUF388.72800 BOB
30000 HUF583.09200 BOB
40000 HUF777.45600 BOB
50000 HUF971.82000 BOB
60000 HUF1166.18400 BOB
100000 HUF1943.64000 BOB
150000 HUF2915.46000 BOB
200000 HUF3887.28000 BOB