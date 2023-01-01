20 بوليفيانو بوليفي إلى فورنت مجري

تحويل BOB إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

20 bob
1029 huf

1.00000 BOB = 51.45070 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:30 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BOB إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.077289.08141.464781.670340.954118.3932
1GBP1.1685711.25885104.1031.711781.952011.1149321.4949
1USD0.928350.794376182.69721.35981.550630.885717.075
1INR0.01122570.009605840.012092310.01644310.01875070.01071020.206476

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Hungarian Forint
1 BOB51.45070 HUF
5 BOB257.25350 HUF
10 BOB514.50700 HUF
20 BOB1029.01400 HUF
50 BOB2572.53500 HUF
100 BOB5145.07000 HUF
250 BOB12862.67500 HUF
500 BOB25725.35000 HUF
1000 BOB51450.70000 HUF
2000 BOB102901.40000 HUF
5000 BOB257253.50000 HUF
10000 BOB514507.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Bolivian Boliviano
2000 HUF38.87220 BOB
5000 HUF97.18050 BOB
10000 HUF194.36100 BOB
15000 HUF291.54150 BOB
20000 HUF388.72200 BOB
30000 HUF583.08300 BOB
40000 HUF777.44400 BOB
50000 HUF971.80500 BOB
60000 HUF1166.16600 BOB
100000 HUF1943.61000 BOB
150000 HUF2915.41500 BOB
200000 HUF3887.22000 BOB