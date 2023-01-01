دولار بروني إلى فرنك سويسري

تحويل BND إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
82147 xpf

1.00000 BND = 82.14690 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:54 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BND إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 XPF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.40141.435091.660090.956918.2197
1GBP1.1583511.2321102.3971.662291.92291.1084221.1041
1USD0.94010.811622183.10751.349151.560670.899617.1286
1INR0.0113120.009765930.012032610.01623380.01877890.01082450.206102

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

BND إلى USD

BND إلى EUR

BND إلى CAD

BND إلى NZD

BND إلى ZAR

BND إلى SGD

BND إلى AUD

BND إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بروني / فرنك الـ CFP
1 BND82.14690 XPF
5 BND410.73450 XPF
10 BND821.46900 XPF
20 BND1642.93800 XPF
50 BND4107.34500 XPF
100 BND8214.69000 XPF
250 BND20536.72500 XPF
500 BND41073.45000 XPF
1000 BND82146.90000 XPF
2000 BND164293.80000 XPF
5000 BND410734.50000 XPF
10000 BND821469.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار بروني
1 XPF0.01217 BND
5 XPF0.06087 BND
10 XPF0.12173 BND
20 XPF0.24347 BND
50 XPF0.60867 BND
100 XPF1.21733 BND
250 XPF3.04332 BND
500 XPF6.08665 BND
1000 XPF12.17330 BND
2000 XPF24.34660 BND
5000 XPF60.86650 BND
10000 XPF121.73300 BND