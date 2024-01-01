Brunei dolarından CFP frangına

Reel döviz kuru ile BND → XPF çevirin

1.000 bnd
82.217 xpf

1,000 BND = 82,22 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Brunei dolarından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BND → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brunei doları için en iyi döviz çiftleri

BND → USD

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BND → CAD

BND → NZD

BND → ZAR

BND → SGD

BND → AUD

BND → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brunei Doları / CFP Frangı
1 BND82,21670 XPF
5 BND411,08350 XPF
10 BND822,16700 XPF
20 BND1.644,33400 XPF
50 BND4.110,83500 XPF
100 BND8.221,67000 XPF
250 BND20.554,17500 XPF
500 BND41.108,35000 XPF
1000 BND82.216,70000 XPF
2000 BND164.433,40000 XPF
5000 BND411.083,50000 XPF
10000 BND822.167,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Brunei Doları
1 XPF0,01216 BND
5 XPF0,06082 BND
10 XPF0,12163 BND
20 XPF0,24326 BND
50 XPF0,60815 BND
100 XPF1,21630 BND
250 XPF3,04075 BND
500 XPF6,08150 BND
1000 XPF12,16300 BND
2000 XPF24,32600 BND
5000 XPF60,81500 BND
10000 XPF121,63000 BND