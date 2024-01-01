100 İsviçre frangından Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → BND çevirin

100 xpf
1,21 bnd

1,000₣ XPF = 0,01208B$ BND

20:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → BND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01230,0123
Düşük0,01210,0121
Ortalama0,01220,0122
Değişim-0.85%-0.47%
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1 XPF → BND istatistikleri

XPF → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0123, en düşük 0,0121 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0122 oldu. XPF → BND kurundaki değişiklik -0.85 değerindeydi.

XPF → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0123, en düşük 0,0121 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0122 oldu. XPF → BND kurundaki değişiklik -0.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2760,91683,7930,7811,5351,387
1 SGD0,754113,7740,69163,1490,5881,1571,045
1 ZAR0,0550,07310,054,5850,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44819,943191,4350,8521,6751,513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Brunei Doları
1 XPF0,01208 BND
5 XPF0,06039 BND
10 XPF0,12078 BND
20 XPF0,24156 BND
50 XPF0,60390 BND
100 XPF1,20779 BND
250 XPF3,01948 BND
500 XPF6,03895 BND
1000 XPF12,07790 BND
2000 XPF24,15580 BND
5000 XPF60,38950 BND
10000 XPF120,77900 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / CFP Frangı
1 BND82,79600 XPF
5 BND413,98000 XPF
10 BND827,96000 XPF
20 BND1.655,92000 XPF
50 BND4.139,80000 XPF
100 BND8.279,60000 XPF
250 BND20.699,00000 XPF
500 BND41.398,00000 XPF
1000 BND82.796,00000 XPF
2000 BND165.592,00000 XPF
5000 BND413.980,00000 XPF
10000 BND827.960,00000 XPF