دولار بروني إلى شلن تنزاني

تحويل BND إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
1831880 tzs

1.00000 BND = 1831.88000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 5:53 UTC
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BND إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.39151.434961.659670.9568518.2174
1GBP1.1583511.2321102.3951.662291.92261.1083621.1035
1USD0.94010.811622183.1061.349151.560430.8996517.1281
1INR0.01131330.009766110.012032810.01623410.01877640.01082530.206099

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

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BND إلى NZD

BND إلى ZAR

BND إلى SGD

BND إلى AUD

BND إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / الشلن التنزاني
1 BND1831.88000 TZS
5 BND9159.40000 TZS
10 BND18318.80000 TZS
20 BND36637.60000 TZS
50 BND91594.00000 TZS
100 BND183188.00000 TZS
250 BND457970.00000 TZS
500 BND915940.00000 TZS
1000 BND1831880.00000 TZS
2000 BND3663760.00000 TZS
5000 BND9159400.00000 TZS
10000 BND18318800.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار بروني
1 TZS0.00055 BND
5 TZS0.00273 BND
10 TZS0.00546 BND
20 TZS0.01092 BND
50 TZS0.02729 BND
100 TZS0.05459 BND
250 TZS0.13647 BND
500 TZS0.27294 BND
1000 TZS0.54589 BND
2000 TZS1.09178 BND
5000 TZS2.72944 BND
10000 TZS5.45888 BND