5 دولار بروني إلى شلن تنزاني

تحويل BND إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

٥ bnd
٩٬٢٤٨٫٦٥ tzs

1.00000 BND = 1849.73000 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:35 UTC
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BND إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077389.08971.464911.67010.954118.4132
1GBP1.1686311.2589104.1081.711851.951631.1149921.5171
1USD0.928250.794344182.69721.35981.550270.8856517.092
1INR0.01122460.009605460.012092310.01644310.01874630.01070960.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / الشلن التنزاني
1 BND1849.73000 TZS
5 BND9248.65000 TZS
10 BND18497.30000 TZS
20 BND36994.60000 TZS
50 BND92486.50000 TZS
100 BND184973.00000 TZS
250 BND462432.50000 TZS
500 BND924865.00000 TZS
1000 BND1849730.00000 TZS
2000 BND3699460.00000 TZS
5000 BND9248650.00000 TZS
10000 BND18497300.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / دولار بروني
1 TZS0.00054 BND
5 TZS0.00270 BND
10 TZS0.00541 BND
20 TZS0.01081 BND
50 TZS0.02703 BND
100 TZS0.05406 BND
250 TZS0.13515 BND
500 TZS0.27031 BND
1000 TZS0.54062 BND
2000 TZS1.08124 BND
5000 TZS2.70309 BND
10000 TZS5.40619 BND