Brunei dolarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile BND → TZS çevirin

1.000 bnd
1.891.220 tzs

1,000 BND = 1.891 TZS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Brunei dolarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BND → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brunei doları için en iyi döviz çiftleri

BND → USD

BND → EUR

BND → CAD

BND → NZD

BND → ZAR

BND → SGD

BND → AUD

BND → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brunei Doları / Tanzanya Şilini
1 BND1.891,22000 TZS
5 BND9.456,10000 TZS
10 BND18.912,20000 TZS
20 BND37.824,40000 TZS
50 BND94.561,00000 TZS
100 BND189.122,00000 TZS
250 BND472.805,00000 TZS
500 BND945.610,00000 TZS
1000 BND1.891.220,00000 TZS
2000 BND3.782.440,00000 TZS
5000 BND9.456.100,00000 TZS
10000 BND18.912.200,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Brunei Doları
1 TZS0,00053 BND
5 TZS0,00264 BND
10 TZS0,00529 BND
20 TZS0,01058 BND
50 TZS0,02644 BND
100 TZS0,05288 BND
250 TZS0,13219 BND
500 TZS0,26438 BND
1000 TZS0,52876 BND
2000 TZS1,05752 BND
5000 TZS2,64380 BND
10000 TZS5,28760 BND