ألف دولار بروني إلى ليو روماني

تحويل BND إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
3391.49 ron

1.00000 BND = 3.39149 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 22:35 UTC
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BND إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077589.10621.465081.670670.9541518.4166
1GBP1.1686311.25915104.1281.712071.952321.1150521.5214
1USD0.928050.794187182.69721.35971.550510.8855517.092
1INR0.01122260.009603550.012092310.01644190.01874920.01070830.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Romanian Leu
1 BND3.39149 RON
5 BND16.95745 RON
10 BND33.91490 RON
20 BND67.82980 RON
50 BND169.57450 RON
100 BND339.14900 RON
250 BND847.87250 RON
500 BND1695.74500 RON
1000 BND3391.49000 RON
2000 BND6782.98000 RON
5000 BND16957.45000 RON
10000 BND33914.90000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار بروني
1 RON0.29486 BND
5 RON1.47428 BND
10 RON2.94856 BND
20 RON5.89712 BND
50 RON14.74280 BND
100 RON29.48560 BND
250 RON73.71400 BND
500 RON147.42800 BND
1000 RON294.85600 BND
2000 RON589.71200 BND
5000 RON1474.28000 BND
10000 RON2948.56000 BND