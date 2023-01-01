500 دينار بحريني إلى منات تركمانستاني

تحويل BHD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

500 bhd
4635.47 tmt

1.00000 BHD = 9.27093 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 20:50 UTC
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BHD إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Turkmenistani Manat
1 BHD9.27093 TMT
5 BHD46.35465 TMT
10 BHD92.70930 TMT
20 BHD185.41860 TMT
50 BHD463.54650 TMT
100 BHD927.09300 TMT
250 BHD2317.73250 TMT
500 BHD4635.46500 TMT
1000 BHD9270.93000 TMT
2000 BHD18541.86000 TMT
5000 BHD46354.65000 TMT
10000 BHD92709.30000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Bahraini Dinar
1 TMT0.10786 BHD
5 TMT0.53932 BHD
10 TMT1.07864 BHD
20 TMT2.15728 BHD
50 TMT5.39320 BHD
100 TMT10.78640 BHD
250 TMT26.96600 BHD
500 TMT53.93200 BHD
1000 TMT107.86400 BHD
2000 TMT215.72800 BHD
5000 TMT539.32000 BHD
10000 TMT1078.64000 BHD