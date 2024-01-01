100 منات تركمانستاني إلى دينار بحريني

تحويل TMT إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

100 tmt
10.771 bhd

1.000 TMT = 0.1077 BHD

Mid-market exchange rate at 07:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٤٩٠٫٥١٩١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١١٠٥٫٩٩٣١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٥٠٨
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨١1٨٢٫٧٥٢١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Bahraini Dinar
1 TMT٠٫١٠٧٧١ BHD
5 TMT٠٫٥٣٨٥٤ BHD
10 TMT١٫٠٧٧٠٧ BHD
20 TMT٢٫١٥٤١٤ BHD
50 TMT٥٫٣٨٥٣٥ BHD
100 TMT١٠٫٧٧٠٧٠ BHD
250 TMT٢٦٫٩٢٦٧٥ BHD
500 TMT٥٣٫٨٥٣٥٠ BHD
1000 TMT١٠٧٫٧٠٧٠٠ BHD
2000 TMT٢١٥٫٤١٤٠٠ BHD
5000 TMT٥٣٨٫٥٣٥٠٠ BHD
10000 TMT١٬٠٧٧٫٠٧٠٠٠ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Turkmenistani Manat
1 BHD٩٫٢٨٤٤٤ TMT
5 BHD٤٦٫٤٢٢٢٠ TMT
10 BHD٩٢٫٨٤٤٤٠ TMT
20 BHD١٨٥٫٦٨٨٨٠ TMT
50 BHD٤٦٤٫٢٢٢٠٠ TMT
100 BHD٩٢٨٫٤٤٤٠٠ TMT
250 BHD٢٬٣٢١٫١١٠٠٠ TMT
500 BHD٤٬٦٤٢٫٢٢٠٠٠ TMT
1000 BHD٩٬٢٨٤٫٤٤٠٠٠ TMT
2000 BHD١٨٬٥٦٨٫٨٨٠٠٠ TMT
5000 BHD٤٦٬٤٢٢٫٢٠٠٠٠ TMT
10000 BHD٩٢٬٨٤٤٫٤٠٠٠٠ TMT