ألف دينار بحريني إلى ليو روماني

تحويل BHD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
12183.70 ron

1.00000 BHD = 12.18370 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BHD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Romanian Leu
1 BHD12.18370 RON
5 BHD60.91850 RON
10 BHD121.83700 RON
20 BHD243.67400 RON
50 BHD609.18500 RON
100 BHD1218.37000 RON
250 BHD3045.92500 RON
500 BHD6091.85000 RON
1000 BHD12183.70000 RON
2000 BHD24367.40000 RON
5000 BHD60918.50000 RON
10000 BHD121837.00000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Bahraini Dinar
1 RON0.08208 BHD
5 RON0.41038 BHD
10 RON0.82077 BHD
20 RON1.64154 BHD
50 RON4.10384 BHD
100 RON8.20768 BHD
250 RON20.51920 BHD
500 RON41.03840 BHD
1000 RON82.07680 BHD
2000 RON164.15360 BHD
5000 RON410.38400 BHD
10000 RON820.76800 BHD