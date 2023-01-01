500 ليو روماني إلى دينار بحريني

تحويل RON إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ ron
٤٠٫٧٥٧ bhd

1.00000 RON = 0.08151 BHD

Mid-market exchange rate at 13:36
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931051.365851.538220.8070371.35020.8979583.2331
1EUR1.0740511.466991.652130.86681.450180.964689.3965
1CAD0.7321450.68166711.12620.5908680.9885420.65742960.9387
1AUD0.65010.6052790.88793910.5246550.8777650.58375754.1098

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Bahraini Dinar
1 RON0.08151 BHD
5 RON0.40757 BHD
10 RON0.81513 BHD
20 RON1.63026 BHD
50 RON4.07566 BHD
100 RON8.15131 BHD
250 RON20.37828 BHD
500 RON40.75655 BHD
1000 RON81.51310 BHD
2000 RON163.02620 BHD
5000 RON407.56550 BHD
10000 RON815.13100 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Romanian Leu
1 BHD12.26800 RON
5 BHD61.34000 RON
10 BHD122.68000 RON
20 BHD245.36000 RON
50 BHD613.40000 RON
100 BHD1226.80000 RON
250 BHD3067.00000 RON
500 BHD6134.00000 RON
1000 BHD12268.00000 RON
2000 BHD24536.00000 RON
5000 BHD61340.00000 RON
10000 BHD122680.00000 RON