100 ليو روماني إلى دينار بحريني

تحويل RON إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

100 ron
8.150 bhd

1.00000 RON = 0.08150 BHD

Mid-market exchange rate at 13:35
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93121.36581.538580.8071031.350150.8980583.2364
1EUR1.073911.466731.652280.866751.449930.964689.3876
1CAD0.7321720.68178811.12650.5909380.9885420.65752760.9433
1AUD0.649950.6052240.88770210.5245760.877530.58368854.0995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Bahraini Dinar
1 RON0.08150 BHD
5 RON0.40748 BHD
10 RON0.81496 BHD
20 RON1.62992 BHD
50 RON4.07481 BHD
100 RON8.14961 BHD
250 RON20.37402 BHD
500 RON40.74805 BHD
1000 RON81.49610 BHD
2000 RON162.99220 BHD
5000 RON407.48050 BHD
10000 RON814.96100 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Romanian Leu
1 BHD12.27050 RON
5 BHD61.35250 RON
10 BHD122.70500 RON
20 BHD245.41000 RON
50 BHD613.52500 RON
100 BHD1227.05000 RON
250 BHD3067.62500 RON
500 BHD6135.25000 RON
1000 BHD12270.50000 RON
2000 BHD24541.00000 RON
5000 BHD61352.50000 RON
10000 BHD122705.00000 RON