دينار بحريني إلى دينار مقدوني

تحويل BHD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
152196 mkd

1.00000 BHD = 152.19600 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:17 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BHD إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 MKD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37651.434721.659570.9571518.2172
1GBP1.1584811.23225102.381.662061.922541.1088421.1039
1USD0.94010.811524183.0841.34881.560180.8998517.1263
1INR0.01131520.009767510.01203610.01623420.01877840.01083060.206132

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دينار مقدوني
1 BHD152.19600 MKD
5 BHD760.98000 MKD
10 BHD1521.96000 MKD
20 BHD3043.92000 MKD
50 BHD7609.80000 MKD
100 BHD15219.60000 MKD
250 BHD38049.00000 MKD
500 BHD76098.00000 MKD
1000 BHD152196.00000 MKD
2000 BHD304392.00000 MKD
5000 BHD760980.00000 MKD
10000 BHD1521960.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Bahraini Dinar
1 MKD0.00657 BHD
5 MKD0.03285 BHD
10 MKD0.06570 BHD
20 MKD0.13141 BHD
50 MKD0.32852 BHD
100 MKD0.65705 BHD
250 MKD1.64262 BHD
500 MKD3.28523 BHD
1000 MKD6.57046 BHD
2000 MKD13.14092 BHD
5000 MKD32.85230 BHD
10000 MKD65.70460 BHD